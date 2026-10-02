Уникальная ракета с идеальным послужным списком Falcon Heavy успешно стартовала

SpaceX успешно запустила тяжелую ракету Falcon Heavy с миссией NROL-97 с площадки LC-39A в Космическом центре имени Кеннеди во Флориде.

Полезной нагрузкой стал аппарат Национального разведывательного управления США (NRO). Таким образом, все запуски Falcon Heavy на данный момент завершались успешно.

Для двух боковых ускорителей этот полет стал соответственно вторым и четвертым. Ранее они использовались в миссиях GOES-U, Viasat-3 F3 и космического телескопа Nancy Grace Roman. После разделения ступеней оба ускорителя выполнили управляемую посадку на площадках Landing Zones 1 и 2 (LZ-1 и LZ-2) на базе Космических сил США на мысе Канаверал.

Запуск NROL-97 стал очередной миссией Falcon Heavy, использующей инфраструктуру LC-39A. Ракета состоит из трех ускорителей Falcon 9, объединенных в единую систему, что позволяет выводить на орбиту более тяжелые полезные нагрузки по сравнению с обычной конфигурацией Falcon 9.

По состоянию на октябрь 2026 года сверхтяжёлая ракета-носитель Falcon Heavy выполнила 14 успешных запусков. Первый полёт ракеты состоялся 6 февраля 2018 года, а все проведённые миссии завершились стопроцентным успехом без потерь полезной нагрузки.