«Спасибо, SpaceX. Спасибо, Роскосмос. Я счастлив, что это моя работа». Сергей Тетерятников прибыл на МКС

Crew Dragon доставил на орбитальную станцию четырех астронавтов после запуска Falcon 9 с мыса Канаверал

Экипаж миссии Crew-13 на корабле Crew Dragon компании SpaceX перешел на борт Международной космической станции. В состав экипажа вошли российский космонавт Сергей Тетерятников, астронавты NASA Люк Дилейни и Джессика Уоткинс, а также астронавт Канадского космического агентства Джошуа Кутрик.

Запуск Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 состоялся 1 октября в 11:10 по местному времени с космодрома на мысе Канаверал. Стыковка корабля с МКС прошла в 19:05 по времени Восточного побережья США, или в 02:05 мск 2 октября.

После перехода на станцию прибывших астронавтов встретили находившиеся на орбите космонавты Роскосмоса Петр Дубров, Анна Кикина и Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир, Анил Менон и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства Софи Адено.