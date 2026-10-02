Nvidia выпустила обновление для GTX 1080 Ti и других старых видеокарт

Nvidia выпустила драйвер GeForce 582.78 для старых видеокарт на архитектурах Maxwell, Pascal и Volta. Эти ускорители уже не получают регулярных игровых обновлений Game Ready, но компания продолжает выпускать для них патчи безопасности.

Обновление предназначено в том для игровых видеокарт серий GeForce GTX 700, GTX 900 и GTX 10. В список входят модели от GTX 745, GTX 750 и GTX 750 Ti до GTX 1080 Ti, а также GeForce GT 1030 и GT 1010. Новое ПО также распространяется на некоторые профессиональные и флагманские ускорители прошлых поколений — TITAN V, TITAN Xp, TITAN X и Tesla V100.

Главная задача драйвера 582.78 — устранение уязвимостей. Nvidia исправила 114 проблем безопасности в драйвере дисплея и компонентах GPU. Из них 76 относятся к высокой степени опасности, еще 37 — к средней. Поэтому владельцам старых видеокарт рекомендуется устанавливать обновление даже несмотря на прекращение регулярных игровых оптимизаций. Такие драйверы по-прежнему помогают защищать систему от известных уязвимостей.

GeForce 582.78 доступен для Windows 10 и Windows 11. Размер установочного пакета составляет около 913 МБ.