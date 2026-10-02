Hasta la vista, robot. Шварценеггер отправил гуманоидных роботов в расплавленную сталь — прямо как в «Терминаторе 2»

На случай восстания машин лучше это не показывать

Компания Figure необычным образом попрощалась с человекоподобными роботами Figure 02 (F.02), уступающими место новому поколению Figure 03. Большую часть старых роботов отправили на переплавку, а сам процесс превратили в эффектный рекламный ролик с участием Арнольда Шварценеггера.

Figure объяснила решение переходом на F.03. Поддерживать одновременно два поколения роботов оказалось нецелесообразно, а просто выбросить старые машины компания не могла: внутри находятся фирменные приводы, специализированное оборудование и другие компоненты, содержащие интеллектуальную собственность. Полная разборка тоже потребовала бы много времени и могла отвлечь инженеров от разработки следующего поколения — F.04.

Идею с переплавкой предложил Шварценеггер после того, как Figure попросила пользователей придумать варианты прощания с F.02. В итоге актер лично появился в ролике: в защитном снаряжении он сопровождает одного из роботов к печи, а затем произносит: «Figure 2 has been decommissioned» — «Figure 2 выведен из эксплуатации». В какой-то степени повторен сюжет фильма «Терминатор 2: Судный день».

Найти подходящую печь оказалось непросто. Несколько предприятий в США и Мексике отказались принимать роботов, в том числе из-за литий-ионных аккумуляторов внутри машин. В итоге Figure отправилась в финский город Иматра, где нашлась электродуговая печь вместимостью 75 тонн.

Но просто сбросить роботов в расплавленный металл компании показалось недостаточно эффектным. Перед уничтожением F.02 специально научили самостоятельно прыгать в печь. В Сан-Хосе роботы тренировались на больших надувных подушках, а эталоном для движений стали прыжки каскадеров.

Для выполнения трюка Figure также обучила специальную ИИ-модель, которая должна была максимально точно направить робота в печь. Компания отдельно подчеркнула, что показанные в ролике прыжки настоящие и не были сгенерированы искусственным интеллектом.

Точное количество переплавленных F.02 Figure не раскрывает, но утверждает, что таким образом была уничтожена большая часть парка роботов этого поколения.

Видео ожидаемо вызвало множество шуток в соцсетях. Пользователи отмечали, что если когда-нибудь действительно произойдет восстание машин, ролик с роботами, которые самостоятельно прыгают в расплавленный металл, вряд ли станет хорошим оправданием для человечества.