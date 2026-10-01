Поддержать деньгами: в Max запустили «донаты» для авторов каналов

Один пользователь может отправить автору до 10 тыс. рублей за один раз

В Max появилась возможность поддерживать авторов публичных каналов денежными переводами. Для подключения владельцу канала необходимо воспользоваться чат-ботом «VK Донат» в мессенджере, добавить его в подписчики и назначить администратором, а затем указать реквизиты для выплат. После этого автор может разместить в канале ссылку на «донат» и закрепить соответствующую запись.

Один пользователь может отправить автору до 10 тыс. рублей за один раз, при этом число переводов не ограничивается. Информация о накопленных средствах доступна в мини-приложении. Деньги автоматически перечисляются на карту автора раз в сутки. При необходимости реквизиты или настройки поддержки можно изменить.

По словам генерального директора Max Фарита Хусноярова, в первый день запуска донаты подключили несколько сотен каналов. В дальнейшем в мессенджере планируют добавить возможность регулярной поддержки авторов.

В компании также сообщили, что во «ВКонтакте» за 2025 год создатели контента получили через донаты более 2,2 млрд рублей.