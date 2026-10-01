«Кион Музыка» научила «Мой микс» угадывать настроение пользователей

Команда «Кион Музыки» обновила «Мой микс», добавив настройки для подбора треков под настроение, занятия и языковые предпочтения. Пользователи могут выбирать музыку для разных ситуаций — пробуждения, дороги, работы, тренировок или сна. Отдельные параметры позволяют настроить подборку по характеру композиций, настроению и языку. Также появилась возможность исключить треки с обсценной лексикой.

Наиболее востребованной стала категория «По характеру» — на нее пришлось 31% всех настроек. «Под настроение» выбрали 26% пользователей, «По занятию» — 22%. Среди отдельных параметров лидировала «энергия» с долей 20,3%. Далее следуют «любимое» — 20% и подборка русскоязычных треков — 16%.

Больше всего прослушиваний «Моего микса» на одного пользователя зафиксировали в Новосибирской области. В пятерку также вошли Ленинградская, Забайкальский, Свердловская и Самарская области.

Кроме того, «Кион Музыка» упростила поиск билетов на концерты. Анонсы выступлений теперь появляются непосредственно в плеере, а переход по ним ведет в Ticketland, где можно выбрать места на схеме зала.

По итогам третьего квартала 2026 года число прослушиваний персонального плейлиста выросло на 20%, а обновленной версией воспользовался каждый пятый активный слушатель.