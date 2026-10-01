«Кион Музыка» научила «Мой микс» угадывать настроение пользователей

Самым востребованным типом настройки оказался вариант «По характеру»

Искусственный интеллектМТС

Команда «Кион Музыки» обновила «Мой микс», добавив настройки для подбора треков под настроение, занятия и языковые предпочтения. Пользователи могут выбирать музыку для разных ситуаций — пробуждения, дороги, работы, тренировок или сна. Отдельные параметры позволяют настроить подборку по характеру композиций, настроению и языку. Также появилась возможность исключить треки с обсценной лексикой.

«Кион Музыка» научила «Мой микс» угадывать настроение пользователей
Источник изображения: Кион Музыка/МТС

Наиболее востребованной стала категория «По характеру» — на нее пришлось 31% всех настроек. «Под настроение» выбрали 26% пользователей, «По занятию» — 22%. Среди отдельных параметров лидировала «энергия» с долей 20,3%. Далее следуют «любимое» — 20% и подборка русскоязычных треков — 16%.

Больше всего прослушиваний «Моего микса» на одного пользователя зафиксировали в Новосибирской области. В пятерку также вошли Ленинградская, Забайкальский, Свердловская и Самарская области.

Кроме того, «Кион Музыка» упростила поиск билетов на концерты. Анонсы выступлений теперь появляются непосредственно в плеере, а переход по ним ведет в Ticketland, где можно выбрать места на схеме зала.

По итогам третьего квартала 2026 года число прослушиваний персонального плейлиста выросло на 20%, а обновленной версией воспользовался каждый пятый активный слушатель.

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