Теперь без Android: представлен новый Amazon Fire TV Stick 4K — он стал быстрее, тоньше и получил новую ОС

Новинка поддерживает 4K при 60 кадрах/с, Wi-Fi 6 и AV1, но Amazon отказалась от Android в пользу собственной платформы Vega OS

Amazon представила Fire TV Stick 4K (2026) — обновлённую ТВ-приставку с более компактным корпусом и повышенной производительностью.

Устройство оснащено четырёхъядерным процессором с частотой 1,7 ГГц, 8 ГБ встроенной памяти, поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Аппаратная часть позволяет декодировать видео в разрешении до 4K при 60 кадрах/с с использованием H.264, H.265, VP9 и AV1.

Приставка поддерживает HDR10, HDR10+ и HLG, но Dolby Vision в ней нет — этот формат по-прежнему доступен в более дорогой Fire TV Stick 4K Max. Ещё одно важное изменение — переход с Android с оболочкой Fire OS на новую Vega OS. Amazon заявляет, что за последний год для платформы появилось более 2000 приложений, включая Netflix, Disney+, YouTube, Prime Video, HBO Max, Spotify, VLC и сервис Xbox.

Новый Fire TV Stick 4K получил тонкий корпус, который можно напрямую подключить к USB-порту телевизора без отдельного блока питания. Одновременно Amazon представила новый пульт Fire TV Remote. Он получил изменённую форму корпуса и кнопку Star, которую можно назначить на приложение или часто используемую функцию.

Стоимость Fire TV Stick 4K (2026) составляет $60, однако в рамках Prime Big Deal Days устройство временно продаётся за $30. Новый пульт доступен отдельно за $15. В следующем году Amazon также планирует выпустить Fire TV Remote Plus с алюминиевым корпусом и подсветкой клавиш.