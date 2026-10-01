Новая Toyota Camry добралась до России — за 197-сильный гибрид просят 4,9 млн рублей

А вариантов с другой силовой установкой и нет

В России начались продажи рестайлинговой Toyota Camry, предназначенной для китайского рынка. Автомобили появились у дилеров в Москве и других регионах и поставляются по схеме параллельного импорта, сообщает Autonews.ru.

Пока обновленная Camry доступна в единственной комплектации Sport Plus. Стоимость автомобиля начинается от 4,881 млн рублей. В оснащении — камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, датчик света и подогрев всех сидений, однозонный климат-контроль.

Для российских покупателей предлагается гибридная версия с 2-литровым бензиновым двигателем. Совокупная мощность силовой установки составляет 197 л. с.

Рестайлинговая Toyota Camry вышла на китайский рынок летом 2026 года. Основные изменения затронули интерьер: автомобиль получил мультимедийную систему с увеличенным до 15,6 дюйма экраном, переработанную центральную консоль и более мощную беспроводную зарядку. Также Camry получила аудиосистему JBL с 14 динамиками и новый селектор трансмиссии с декоративной «хрустальной» вставкой.

В Китае обновленная Camry стоит от 172 до 206 тыс. юаней (примерно 2,1–2,6 млн рублей).