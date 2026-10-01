Вазовская классика снова в моде: продажи легендарного внедорожника Lada Niva Legend выросли почти на 80%

В сентябре 2026 года продажи новых автомобилей Lada в России достигли максимального уровня с начала года. За месяц было реализовано 32 310 легковых и легких коммерческих автомобилей марки. По сравнению с августом продажи выросли на 10,6%, а в годовом выражении — на 9,4%. Таким образом, сентябрь стал самым успешным месяцем Lada в 2026 году.

Бестселлером марки остается Lada Granta: в сентябре было продано 11 798 автомобилей, что на 5,4% больше результата августа. Продажи Lada Vesta составили 5530 машин.

Lada Iskra за месяц разошлась тиражом 3711 автомобилей. Это на 12,7% больше, чем в августе.

Заметнее всего вырос спрос на автомобили семейства Niva. Продажи Lada Niva Travel увеличились на 25,8%, до 3832 машин. Классическая Niva Legend прибавила сразу 79,3% и достигла 4148 автомобилей.

Кроме того, в сентябре было продано 2428 пассажирских Lada Largus и 585 фургонов этой модели.

По итогам первых девяти месяцев 2026 года совокупные продажи Lada составили 244 626 автомобилей. Это на 0,4% больше показателя за аналогичный период 2025 года.