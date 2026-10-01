Samsung работает над своей системой Face ID, но Galaxy S27 Ultra её, скорее всего, не получит

Samsung работает над усовершенствованной системой распознавания лиц, которую в перспективе можно будет полностью спрятать под OLED-дисплеем. По данным Schrödinger's Leaks, компания продолжает тестирование технологии, несмотря на появлявшиеся ранее сообщения о возможном закрытии проекта.

Samsung Galaxy S26 Ultra Источник изображения: Samsung

Разработка связана с технологией Polar ID компании Metalenz. В отличие от традиционного распознавания лица с помощью фронтальной камеры, система анализирует поляризационные характеристики света, отраженного от лица. Это позволяет получать дополнительную биометрическую информацию и определять признаки присутствия живого человека, что должно усложнить обман системы с помощью фотографий, масок и других способов.

Еще одной особенностью технологии является возможность размещения необходимых компонентов непосредственно под OLED-дисплеем. Metalenz уже демонстрировала работу такой системы. В перспективе это позволит реализовать защищенное трехмерное распознавание лица без крупного выреза в экране, подобного тому, который используется для комплекса Face ID в iPhone.

При этом Samsung не собирается использовать название Polar ID в своих смартфонах, поскольку это торговая марка Metalenz. Как утверждается, компания рассматривает возможность интеграции технологии в собственную систему Facial Recognition. Среди обсуждаемых вариантов названия — Facial Recognition 2.0 и Facial Recognition Pro.

Продолжение тестирования при этом не означает, что новая система появится в ближайшем поколении смартфонов Galaxy. В частности, пока ничто не указывает на то, что технология появится в Galaxy S27 Ultra.

Инсайдер Schrodinger (Phone Futurist) точно раскрыл характеристики Samsung Galaxy S26 Plus и первым рассказал о концепте юбилейного iPhone (iPhone 20, 2027) с изогнутым с четырех сторон экраном, причем позже информацию подтвердили и другие информаторы.