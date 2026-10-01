Чистый экран без вырезов, 16 ГБ ОЗУ, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: RedMagic 12 Pro+ впервые протестировали в Geekbench 7

Будущий флагманский смартфон RedMagic 12 Pro+ появился в базе Geekbench 7 под каталожным номером NX819J. Аппарат набрал в однопоточном режиме 2424 балла, в многопоточном — 11 183 балла.

В основе RedMagic 12 Pro+ лежит SoC Qualcomm SM8975 (она же Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6). Согласно данным бенчмарка, три ядра процессора работают на частоте 3,74 ГГц, еще три — на частоте 4,03 ГГц, а частота двух суперядер составляет 5,01 ГГц.

Объем ОЗУ протестированного RedMagic 12 Pro+ составил 16 ГБ, в качестве операционной системы выступила Android 17.

Некоторые особенности нового смартфона ранее раскрыла сама RedMagic. Устройство станет тоньше и легче предшественника, получит более скругленные углы корпуса. Производитель также обещает фирменный экран без вырезов (фронтальная камера будет подэкранной) и с рамкой менее 1 мм. Для охлаждения мощного процессора компания подготовила новую систему ICE Magic, объединяющую активный вентилятор и жидкостное охлаждение.

Официальная премьера RedMagic 12 Pro+ состоится в Китае 15 октября.