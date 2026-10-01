Ракета Falcon 9 за раз запустила 130 космических аппаратов

SpaceX успешно выполнила миссию Transporter-18 — ракета Falcon 9 отправила на околоземную орбиту сразу 130 спутников и малых космических аппаратов. Среди них оказался экспериментальный аппарат Google для проекта Project Suncatcher, в рамках которого компания изучает возможность создания орбитальной инфраструктуры для задач искусственного интеллекта.

Ракета Falcon 9 стартовала 1 октября в 18:32 UTC (21:32 по московскому времени) с площадки SLC-4E базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии. Запуск прошел штатно, после чего полезные нагрузки были выведены на околоземную орбиту.

Прототип Google предназначен для проверки работы собственных тензорных процессоров TPU непосредственно в космосе. Специалисты намерены изучить устойчивость чипов к радиации и эффективность отвода тепла, выделяемого при работе. В перспективе Google рассматривает создание группировки спутников с вычислительными мощностями для запуска ИИ-систем непосредственно на орбите.

Вместе с ним в космос отправился аппарат Reason-1 компании Cowboy Space. Он предназначен для экспериментов с передачей энергии с орбиты на Землю с помощью мощного лазера. Разработчики считают подобные оптические технологии одним из потенциальных элементов будущей орбитальной вычислительной инфраструктуры.

Еще одним интересным участником миссии стал первый сервисный спутник Otter компании Starfish Space. Аппараты этого типа предназначены для обслуживания других спутников непосредственно на орбите.

Всего Transporter-18 доставила 130 полезных нагрузок — кубсаты, микроспутники и экспериментальные системы, размещенные на других аппаратах. В составе миссии также находились два космических аппарата с возвращаемыми капсулами и четыре орбитальных буксира. Последние несут 41 полезную нагрузку, которую предстоит развернуть позднее.

Transporter-18 стала одной из крупнейших групповых миссий SpaceX, но не рекордной: в январе 2021 года в рамках Transporter-1 Falcon 9 вывела в космос 143 аппарата.

Первая ступень Falcon 9 B1082 примерно через семь с половиной минут после старта вернулась на базу Ванденберг и совершила посадку на площадку LZ-4. Для этого ускорителя полет стал уже 25-м.

Запуск Transporter-18 стал частью особенно насыщенного дня для SpaceX. В тот же день компания отправила к МКС пилотируемую миссию Crew-13 для NASA, а позднее запланировала запуск NROL-97 для Национального управления военно-космической разведки США с помощью ракеты Falcon Heavy.