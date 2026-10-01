30 дней на одной зарядке, водозащита, масса режимов тренировок, регистрация ЭКГ, измерение температуры — всего $60. Представлен фитнес-браслет Rogbid Loop W

Rogbid представила фитнес-браслет Loop W. Устройство лишено экрана и рассчитано на фоновый мониторинг показателей здоровья.

Корпус Rogbid Loop W изготовлен из нержавеющей стали 316. Из-за отсутствия экрана браслет сообщает о входящих звонках, сообщениях и уведомлениях приложений с помощью вибрации. Для подключения к смартфону используется Bluetooth 5.3 — заявлена совместимость с Android 9.0 (и новее), а также iOS 10.0 (и более поздними версиями).

Браслет круглосуточно отслеживает частоту сердечных сокращений, уровень кислорода в крови (SpO2), вариабельность сердечного ритма (HRV), уровень стресса и температуру кожи. Также устройство умеет анализировать сон и определять его стадии. Loop W поддерживает функцию ЭКГ. Для регистрации данных о сердечном ритме требуется около 30 секунд, после чего результаты синхронизируются с мобильным приложением. Функция Family Care позволяет предоставить членам семьи удаленный доступ к данным о здоровье пользователя.

Для отслеживания физической активности используется датчик движения SC-7A20H, предусмотрены различные спортивные режимы. Корпус имеет защиту от воды (5 ATM).

Емкость аккумулятора составляет 150 мА·ч: согласно официальным данным, одной зарядки хватает на 25–30 дней обычного использования или до 60 дней в режиме ожидания. Полная зарядка комплектным магнитным кабелем занимает около часа. Цена новинки — 60 долларов.