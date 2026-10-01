России понадобятся миллионы кремниевых пластин, наиболее востребованные техпроцессы — 45-65 нм: Сбер оценил рынок микроэлектроники до 2036 года

Сбербанк подготовил модель развития российского рынка микроэлектроники до 2036 года в рамках разработки стратегии «Объединенной микроэлектронной компании» (ОМК). В документе рассматриваются три сценария — консервативный, базовый и оптимистичный.

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Одним из основных показателей в прогнозе стало количество кремниевых пластин диаметром 200 мм. В 2025 году потребление микроэлектроники в российских конечных продуктах оценивалось в эквиваленте 0,8–1 млн таких пластин, что соответствует примерно 500–600 млрд рублей.

Согласно базовому сценарию, к 2036 году спрос почти удвоится и достигнет 1,6–1,8 млн пластин. В денежном выражении рынок может вырасти до 1,4–1,5 трлн рублей. Уже к 2030 году потребность, согласно прогнозу, составит 1,2–1,4 млн пластин.

Оптимистичный сценарий предполагает рост до 2–2,2 млн пластин к 2036 году. Он возможен при реализации не только утвержденных, но и дополнительных проектов, расширении регулируемого спроса и ускоренном запуске отечественных производств. При консервативном варианте спрос вырастет лишь до 1,1–1,3 млн пластин. Этот сценарий предполагает реализацию государственных программ и инвестиционных проектов примерно на 40%, перенос части инициатив и сохранение ориентации преимущественно на государственный сектор.

Основным источником роста должна стать локализация производства конечной продукции в России. По оценке Сбербанка, из ожидаемого прироста около 0,6 млн пластин придется на импортозамещение и локализацию, а вот естественное расширение рынка обеспечит еще примерно 0,2 млн пластин.

На вычислительную инфраструктуру и телекоммуникационное оборудование приходится около 57% спроса. В первую очередь речь идет о серверах, системах хранения данных и сетевом оборудовании. Следом идут промышленность и транспорт.

При этом развитию российской микроэлектроники мешает технологический дефицит. Более 60% спроса формируют микросхемы памяти и логика, причем около 70% этого сегмента приходится на технологии, которые сейчас недоступны российским производителям. В первую очередь речь идет о передовых техпроцессах с нормами менее 16 нм.

Если рассматривать прогнозируемый спрос в целом, наиболее востребованными останутся нормы 45–65 нм — на них придется около 39%. Еще 25% составят 90 нм и более зрелые техпроцессы, 15% — 28 нм, а на нормы 16 нм и менее придется около 6%. Оставшиеся 15% относятся к специализированным технологиям.

Ранее сообщалось о создании «Объединенной микроэлектронной компании», в которую войдут «Микрон», «Ангстрем» и «НМ-Тех». До 2030 года в развитие ОМК планируется вложить 1 трлн рублей: 750 млрд рублей предполагается направить из бюджета, еще 250 млрд рублей — предоставить со стороны Сбербанка. Одной из заявленных целей компании является достижение к 2030 году доли отечественных решений не менее 70% по ключевым категориям оборудования, материалов и химии.