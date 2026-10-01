GPT-6 Astra за шесть часов разгадала 217-летний секретный шифр времен Наполеона

ИИ расшифровал секретное французское донесение 1809 года, которое более двух столетий оставалось неразгаданным. Модель GPT-6 Astra смогла восстановить содержание зашифрованного текста примерно за шесть часов. О результатах эксперимента рассказал исследователь Картер Чёрч.

Речь идет о письме, адресованном французскому военачальнику Огюсту де Мармону весной 1809 года — примерно за две недели до начала австрийского вторжения. Документ содержит одну строку обычного французского текста и еще 24 строки, записанные с использованием комбинации чисел, букв и специальных символов.

Донесение находилось среди неразгаданных исторических шифров исследовательского проекта Cryptiana. После проверки полученной расшифровки эксперт проекта Сатоси Томокиё признал результат верным, после чего документ перевели в категорию разгаданных.

На вход GPT-6 Astra получила фотографию документа и один промпт. В течение следующих шести часов система самостоятельно распознала около 1300 рукописных знаков, нашла в исторических источниках частичный ключ шифрования и для восстановления оставшихся обозначений написала собственную реализацию алгоритма имитации отжига — метода математической оптимизации.

Помимо криптоанализа, модель изучала другую переписку того периода и сопоставляла полученные данные с историческим контекстом. В процессе она также обнаружила предполагаемую ошибку в датировке самого документа.

Расшифровка позволила восстановить и фрагмент приказа, который в опубликованных в 1865 году мемуарах Наполеона обрывался после слов о том, что маршала не должна задерживать «горстка...». В зашифрованном донесении продолжение этой фразы оказалось следующим: «сборище сброда».

Сам по себе использованный шифр не считается исключительно сложным по современным криптографическим меркам. Главной особенностью эксперимента стала автономность процесса: одна система последовательно выполнила распознавание старинной рукописи, поиск исторических сведений, криптоанализ, написание и запуск собственного алгоритма, а затем проверила полученный результат с учетом контекста эпохи.