OnePlus 16, установивший рекорд производительности в AnTuTu, получит батарею емкостью 9000 мАч

OnePlus продолжает раскрывать характеристики флагманского OnePlus 16 перед презентацией, запланированной на 12 октября. Президент OnePlus China Ли Цзе подтвердил то, о чем ранее говорили инсайдеры: смартфон получит аккумулятор емкостью 9000 мА·ч — самый большой в истории флагманской линейки компании.

Для сравнения, OnePlus 15 оснащен кремний-углеродным аккумулятором на 7300 мА·ч: за одно поколение емкость вырастет на 1700 мА·ч — примерно на 23%. При этом производитель намерен сохранить относительно компактные габариты устройства.

OnePlus 16 также будет поддерживать быструю беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. Подтверждена и функция обходной зарядки (bypass charging), при которой смартфон может получать питание напрямую от зарядного устройства, минуя аккумулятор. Такой режим помогает уменьшить нагрев и износ батареи (например, во время игр).

Ранее OnePlus раскрыла и другие характеристики будущего флагмана. Смартфон получит Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (и аппарат уже установил рекорд в AnTuTu), дисплей с частотой обновления до 185 Гц. Основная камера, как ожидается, будет представлена тремя модулями — с датчиками разрешением 200, 50 и 50 Мп.

Официальная презентация OnePlus 16 в Китае состоится 12 октября. Сообщается, что модель не планируют выпускать в США и Европе, а перспективы ее появления на других рынках пока неизвестны.