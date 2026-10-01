Российскому интернету готовят капремонт: более 50% магистрального оптоволокна в России старше 25 лет

Более 400 тысяч километров российских ВОЛС могут потребовать замены в период с 2020 по 2030 годы

Более половины магистральных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) в России по протяжённости уже эксплуатируются дольше гарантированного срока службы в 25 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект обновлённой Стратегии развития отрасли связи до 2035 года, подготовленный Минцифры.

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В ведомстве отмечают, что из-за недостаточных темпов обновления инфраструктуры её износ достиг критического уровня. В ближайшие годы старые линии, вероятно, придётся заменять более быстрыми темпами.

С возрастом оптическое волокно может терять характеристики: растут потери сигнала, сокращается дальность передачи, а повреждения кабеля могут ограничивать дальнейшее увеличение пропускной способности. Если у оператора нет резервного маршрута, это потенциально повышает риск перебоев с доступом в интернет.

При этом 25-летний возраст сам по себе не означает, что кабель нужно немедленно менять. Операторы регулярно проверяют состояние сетей и продолжают использовать старые линии, если их характеристики остаются в норме. Крупнейшие операторы также отмечают, что фактический срок службы оптоволокна может значительно превышать гарантированные 25 лет.

Общая протяжённость магистральных ВОЛС в России оценивается более чем в 1,46 млн км. По оценке J'son & Partners, в период с 2020 по 2030 год может потребоваться заменить более 400 тыс. км кабеля, эксплуатируемого свыше 20 лет.

Масштабные работы потребуют значительных затрат. Средняя стоимость строительства километра магистральной ВОЛС оценивается примерно в 1 млн рублей. Таким образом, замена 400 тыс. км кабеля может обойтись примерно в 400 млрд рублей. На сложных участках (например, при пересечении крупных рек), стоимость прокладки может быть значительно выше.

Необходимость модернизации связана не только с возрастом инфраструктуры, но и с ростом нагрузки на сети. Согласно проекту стратегии, с 2015 по 2025 год объём интернет-трафика в России увеличился в десять раз и достиг 218,8 экзабайта.

Операторы уже обновляют транспортную инфраструктуру. Например, МТС реализует проект стоимостью более 22 млрд рублей и планирует до конца 2028 года полностью обновить транспортную сеть в 29 регионах. При этом увеличить пропускную способность можно не только за счёт прокладки новых ВОЛС, но и благодаря переходу на более высокие скорости передачи данных и использованию свободных оптических волокон.