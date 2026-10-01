Таких наушников Samsung ещё не делала. Представлены клипсы Galaxy Buds On

Компания Samsung представила свои первые полностью беспроводные наушники в формате клипс. Модель Galaxy Buds On, как и прочие подобные наушники, имеет конструкцию, позволяющую носить их, зацепив за ухо.

При этом, как можно видеть по фотографиям, несмотря на форм-фактор, новинка Samsung немного отличается от конкурентов. Выражается это в том, что форма двух противоположных капелек каждого наушника разная. Вероятно, это должно лучше удерживать наушник.

Наушники оснащены тремя микрофонами и датчиком вибрации на основе костной проводимости, который может определять, когда пользователь говорит, помогая снизить фоновый шум во время звонков. Кроме того, наушники понимают жесты головой. Таким образом можно ответить на звонок либо завершить его, отключить будильник и так далее.

Ещё одной отличительной чертой является чип Snapdragon S7 Gen 1. В том числе благодаря ему автономность тут весьма внушительная: до 9,5 часа.

Анонс состоялся в Южной Корее, где за новинку просят 220 долларов.