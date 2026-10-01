11 000 мАч, 80 Вт, Snapdragon 6 Gen 5 и 108 Мп: раскрыты характеристики Honor Magic 9 Lite+

Honor готовится вывести серию Magic 9 на международный рынок. В глобальной линейке может появиться Magic 9 Lite+ — модель, которой не было в китайской линейке. Смартфон уже появился в базе Google Play Console, раскрыты его ключевые характеристики.

В базе Play Console устройство фигурирует под номером BSN-NX1. Такой же модельный номер используется у Honor X9e Pro 5G, недавно вышедшего в некоторых странах Юго-Восточной Азии. Это может указывать на то, что Magic 9 Lite+ и X9e Pro 5G — одна модель с разными названиями.

Согласно данным Google Play Console, Magic 9 Lite+ получит платформу Qualcomm SM6850 (Snapdragon 6 Gen 5), 8 ГБ оперативной памяти и экран с разрешением 1280 × 2788 пикселей.

Если остальные характеристики совпадут с X9e Pro 5G, главной особенностью новинки станет аккумулятор ёмкостью 11 000 мА·ч. Также смартфону приписывают поддержку проводной зарядки мощностью 80 Вт и обратной зарядки до 27 Вт. Разрешение основной камеры составит 108 Мп, фронтальной — 16 Мп, а в качестве ОС выступит Android 16 с оболочкой MagicOS 10.

Honor пока не раскрыла дату выхода и стоимость Magic 9 Lite+. Однако появление смартфона в Google Play Console указывает на подготовку к его международному запуску.