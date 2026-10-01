HP OmniBook 5 14 за 700 долларов предлагает то, чего нет даже у MacBook Neo. Новинка заодно тоньше и легче

Производители ПК продолжают, несмотря на кризис, наводнять рынок условными конкурентами для MacBook Neo, то есть доступными Windows-ноутбуками с акцентом в том числе на материалах. Очередным таким стал HP OmniBook 5 14 с ценой от 700 долларов.

Как и почти все остальные подобные модели последних месяцев, новинка HP опирается на платформу Intel Wildcat Lake. В частности, тут в базе установлен Core 5 315. В конфигурацию также входят 8 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 256 ГБ. К сожалению, в современных реалиях невероятно высоких цен на память ничего иного в этом сегменте получить нельзя.

Новинка HP, как и MacBook Neo, доступна в нескольких цветах: серебристом, синем, зелёном и розовом. Как и ноутбук Apple, OmniBook 5 14 выделяется небольшой массой и толщиной: 1,16 кг и 11,7 мм, что даже лучше, чем у бюджетного ноутбука Apple.

А вот что неожиданно хорошо в этом ноутбуке, так это OLED-дисплей. Панель OLED с разрешением Full HD установлена даже в базе, а в более дорогих версиях разрешение повышено до 1600р. Похоже, это первый подобный ноутбук в этом сегменте на рынке.

Из остального можно выделить два порта USB-C, HDMI и автономность до 42 часов, если верить HP.