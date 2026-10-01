Россия вложит более 30 млрд рублей в создание «искусственного Солнца» — термоядерного реактора ITER

На реализацию проекта Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) в 2027–2029 годах планируется направить более 30 млрд рублей из российского федерального бюджета. Соответствующие расходы указаны в пояснительной записке к проекту бюджета на ближайшую трехлетку, опубликованной в базе Госдумы. Об этом пишет ТАСС.

Финансирование предусмотрено сразу по нескольким разделам бюджета. В рамках раздела «Общегосударственные вопросы» на ИТЭР планируется выделить 2,03 млрд рублей в 2027 году, 1,32 млрд рублей в 2028-м и 1,35 млрд рублей в 2029-м.

Еще более значительные суммы заложены в разделе «Национальная экономика»: 7,83 млрд рублей в 2027 году, 9,04 млрд рублей в 2028-м и 9,19 млрд рублей в 2029-м.

Таким образом, совокупные расходы на проект за три года составят около 30,76 млрд рублей. Больше всего средств предусмотрено на 2029 год — порядка 10,54 млрд рублей.

ИТЭР (ITER) — международный научно-исследовательский проект по созданию экспериментального термоядерного реактора, который строится на юге Франции. Его задача — продемонстрировать возможность использования управляемого термоядерного синтеза в качестве основы для энергетики будущего. Россия является одним из участников проекта и поставляет для установки ряд высокотехнологичных компонентов и систем.