Sony проапгрейдила PlayStation 5 за несколько месяцев до выхода GTA VI — у консоли новая плата, улучшенное охлаждение и съемная батарейка

Sony выпустила новую аппаратную ревизию PlayStation 5 Slim. В консоли установлена материнская плата EDM-051 с переработанной компоновкой, обновлённой системой охлаждения и рядом изменённых компонентов.

Новую версию обнаружили при разборке лимитированной PS5 Slim Wolverine Edition. Специалист по ремонту консолей и контроллеров под ником Modyficator89 обратил внимание, что изменения затронули не только расположение компонентов, но и конструкцию охлаждения.

Одним из заметных нововведений стала сменная батарейка CR2032, питающая CMOS. В новой ревизии используется стандартный элемент питания, который при необходимости можно заменить без сложных процедур.

Sony также переработала охлаждение процессора. Изменилась конструкция радиатора и область нанесения жидкого металла. Вокруг кристалла теперь открыта меньшая площадь, а сама система удержания жидкого металла больше напоминает решение из PS5 Pro. Такая конструкция должна лучше контролировать его распределение.

Материнская плата EDM-051 получила и более компактную компоновку внутренних компонентов.

Новая ревизия показывает, что Sony продолжает дорабатывать PS5 Slim спустя несколько лет после выхода консоли. Интересно, что PS5 Slim Wolverine Edition (и, следовательно, новая аппаратная ревизия) вышла 15 сентября — за два месяца до выхода GTA VI. Именно с релизом долгожданной игры связывают всплеск продаж различных версий PS5 по всему миру.