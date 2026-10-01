iPhone 18 Pro Max легко обошёл Galaxy S26 Ultra под сильной нагрузкой. Аппараты сравнили при помощи роботизированной руки

Авторы PhoneBuff сравнили скорость работы новенького iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Ultra. Как обычно, при помощи роботизированного манипулятора.

Как можно видеть, большую часть теста аппараты шли вровень с очень незначительными колебаниями. Однако когда дело дошло до очень ресурсоёмкой задачи по распознаванию текста в Adobe, новинка Apple сильно вырвалась вперёд. И даже преимущество флагмана Samsung в обработке видео не помогло догнать новый iPhone.

В итоге первый круг первым завершает iPhone 18 Pro Max, причём по сравнению с прошлогодней моделью время улучшилось на 10 секунд, что немало в рамках теста, который длится около трёх минут.

Второй круг, когда запускаются те же приложения, проверяет, не выгружают ли аппараты ПО из памяти, и если нет, шансов наверстать разрыв у отстающего нет. Собственно, Samsung завершил вторым и второй круг. Общее отставание составило 12 секунд при общем времени около 4 минут. Отставание не особо существенное, хотя и заметное. Впрочем, нужно отметить, что в целом оно сформировано исключительно одной очень сложной задачей.

Однако авторы пошли дальше и решили внедрить новый тест. Они нагрузили оба смартфона съёмкой видео 4К в течение 10 минут и затем запускали самые ресурсоёмкие задачи из основного теста. И оказалось, что разница есть, но только у Galaxy S26 Ultra.

Новый iPhone в нагруженном режиме в среднем оказался лишь на 1,9% медленнее, чем в ненагруженном. А вот флагман Samsung ухудшил результат на немалые 13,2%.