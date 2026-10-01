Sony неожиданно заметно улучшила PS5 для геймеров. Компания выпустила для базовой приставки ИИ-апскейлер QSSR
Почти как PSSR у PS5 Pro
Компания Sony неожиданно анонсировала улучшение для базовой консоли PlayStation 5, которое делает её более похожей на PS5 Pro. Базовая модель получила свой собственный ИИ-апскейлер.
У PS5 Pro уже пару лет есть PSSR, а у обычной PS5 теперь есть QSSR (Quick Spectral Super Resolution). Интегрировать PSSR в PS5 напрямую нельзя из-за отличий в архитектурах, но Sony в рамках совместного с AMD проекта Amethyst работала над адаптацией PSSR для PS5, и вот сегодня анонсировала его под названием QSSR.
Новое решение построено на двух ключевых инновациях: упрощенной архитектуре нейронной сети и тщательно оптимизированной реализации, которая обеспечивает максимальную производительность именно на PS5.
Как говорит Sony, хотя PSSR остается золотым стандартом, QSSR обеспечивает заметные улучшения как детализации изображения, так и стабильности изображения на PS5. Первыми новую технологию примерят на себя игры Marvel's Wolverine и Ghost of Yōtei. Обе уже сегодня получат соответствующие обновления.
На примерах, которые уже есть в Сети, хорошо видно, что QSSR действительно улучшает картинку.
Что касается анализа качества изображения, достаточно сказать, что существенно улучшена временная стабильность, повышен уровень детализации, значительно улучшена целостность субпикселей, а артефакты от таких элементов, как движущаяся листва, значительно уменьшены. Однако в случае с Ghost of Yotei, игрой с и без того неплохим качеством изображения, улучшения были менее заметны.
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