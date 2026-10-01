Игра Gears of War: E-Day не только уничтожает любую видеокарту, но и очень требовательна к процессору

Игра Gears of War: E-Day, оказывается, не только предъявляет чудовищные требования к видеокартам при установке максимальных настроек качества, но также требует и очень мощных процессоров.

Обычно игры на основе Unreal Engine 5 не особо требовательны к процессорной части, но не в этот раз. Авторы Tom’s Hardware протестировали игру с множеством процессоров, включая далеко не самые свежие.

Тесты проводились в Full HD с GeForce RTX 5090. Обычно это довольно искусственный сценарий, но, как мы уже отмечали, если выкрутить настройки на максимум, то даже в Full HD заветные 60 к/с обеспечивает лишь несколько старших моделей видеокарт.

Также стоит отметить, что авторы тестировали процессоры с графическими настройками в режиме High. Они намного более щадящие, чем Ludicrous. Но есть диаграмма, которая показывает, что даже в режиме Ultra разница между CPU остаётся очень заметной, а вот тот самый режим Ludicrous настолько сильно нагружает GPU, что процессор уже почти не имеет какого-либо значения.

Итак, как можно видеть, в оговариваемом режиме разница между самым быстрым Ryzen 7 9800X3D и стареньким Ryzen 7 2700X приближается к трёхкратной. Само собой, Ryzen 2000 уже совсем устарели, но вот сравнение с Ryzen 5 5500 вполне уместно, так как он до сих пор является бестселлером из-за своей низкой цены. Этот CPU слабее лидера в 2,3 раза. Также можно отметить, что флагман AMD быстрее Ryzen 7 5800X3D без малого в полтора раза.

Игровые CPU AMD традиционно лучшие, но топовые процессоры Intel не особо отстают, причём в том числе и Core Ultra 200, которые обычно в играх показывают себя не лучшим образом. Более того, если убрать за скобки актуальные Ryzen X3D, то процессоры Intel в целом быстрее.

Таким образом, в идеале для новой игры Microsoft нужна очень мощная система как с точки зрения GPU, так и с позиции CPU.