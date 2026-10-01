Li Auto, в сторону. В 2028 году стартует серийное производство первой в истории гибридной полноприводной Lada с мощностью 500 л.с. — это будет Lada Azimut

Такой машины у АвтоВАЗа еще не было

АвтоВАЗ планирует начать серийное производство гибридной версии кроссовера Lada Azimut в 2028 году. Об этом на выставке «Иннопром» сообщил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов.

Гибридная Azimut получит силовую установку, состоящую из двигателя внутреннего сгорания и двух электромоторов, расположенных на передней и задней осях. Ее совокупная мощность составит около 500 л.с.

По предварительным характеристикам, кроссовер сможет разгоняться с места до 100 км/ч за 6,5 секунды. Заявленный запас хода превышает 1000 км.

Алиханов сообщил, что уже успел провести тест-драйв опытного образца автомобиля. По словам министра, ресурсы и программа для дальнейшей работы над проектом предусмотрены, официально гибридную версию рассчитывают представить в 2028 году.