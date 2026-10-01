Спустя годы после выпуска Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro получили апгрейд батареи: всего за $22,5 в старый смартфон установят новый более ёмкий кремний-углеродный аккумулятор

К программе замены оригинальных батарей также подключили Redmi K70 и Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi продолжает расширять в Китае программу замены аккумуляторов в своих старых смартфонах. Теперь владельцы Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Redmi K70 и Xiaomi Civi 4 Pro смогут установить батареи увеличенной ёмкости вместо оригинальных.

Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro Источник изображения: Xiaomi

Наибольший прирост емкости у Xiaomi 14 Pro: штатную батарею ёмкостью 4880 мА·ч можно заменить на новую емкостью 5140 мА·ч. У Xiaomi 14 ёмкость увеличится с 4610 до 4795 мА·ч. Для Redmi K70 предлагается аккумулятор емкостью 5220 мА·ч вместо 5000 мА·ч, а для Xiaomi Civi 4 Pro — 4930 мА·ч вместо 4700 мА·ч.

По данным Xiaomi, новые аккумуляторы изготовлены с использованием кремний-углеродной технологии и обладают большей плотностью энергии. Благодаря этому компании удалось увеличить ёмкость без изменения физических размеров батарей.

Xiaomi 14 Ultra в программу не вошёл. Это объясняется тем, что флагман изначально оснащался кремний-углеродным аккумулятором, поэтому аналогичная модернизация для него не предусмотрена.

Услуга пока доступна только в Китае и стоит около $28. В течение первой недели октября действует скидка 20%, то есть замена батареи обойдется в $22,5.