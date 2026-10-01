Стилеры подключили ИИ: хакеры начали составлять досье на жертв

Злоумышленники начали использовать языковые модели для анализа данных, украденных с зараженных устройств. Эксперты BI.ZONE Threat Intelligence в сентябре обнаружили два предложения на теневых площадках, где в стилеры встроены инструменты ИИ-профилирования.

Обычные стилеры похищают пароли, cookie-файлы, данные банковских карт, криптокошельков и сведения об устройстве. Новые образцы дополнительно способны извлекать историю диалогов с ИИ-ассистентами, токены, исходный код, документы и данные учетных записей.

После сбора информации нейросеть формирует краткое описание владельца устройства. В него могут входить предполагаемая профессия, интересы, посещаемые сайты и другие характеристики. Например, Bee Stealer за $300 способен анализировать часть украденных сведений на стороне злоумышленника. В одном из случаев ИИ определил жертву как IT-специалиста и веб-разработчика, связанного с кибербезопасностью.

Похожий подход заявлен в macOS-стилере AVENGER: он анализирует браузерную историю, терминал, почту, сообщения и конфигурационные файлы.

По оценке BI.ZONE, ИИ помогает атакующим быстрее находить среди множества логов наиболее ценные цели — например, разработчиков с доступом к корпоративным системам или владельцев криптоактивов. Пока такие случаи единичны, однако несколько объявлений за короткий период указывают на растущий интерес к автоматизированному анализу украденных данных.