Конвейерная подача: Google показала клавиатуру Gboard с движущимися клавишами

В продаже клавиатура не появится, но можно собрать её самостоятельно

Японское подразделение Google представило необычную версию клавиатуры Gboard, в которой клавиши перемещаются по конвейерной ленте прямо к пользователю. Устройство получило название Gboard kurukuru (вращающаяся версия).

Вместо того чтобы перемещать руку между неподвижными клавишами, пользователь выбирает нужную кнопку в момент, когда она оказывается перед ним. На каждой ленте размещено по 29 клавиш, а вводить текст можно одной рукой.

Концепция рассчитана в том числе на ситуации, когда второй рукой человек занят другими действиями. При этом Google отмечает, что при использовании двух таких устройств можно организовать полноценный ввод обеими руками.

Клавиатура не поступит в продажу. Google Japan опубликовала исходные материалы и чертежи в открытом доступе, поэтому устройство можно собрать самостоятельно.

Презентация состоялась 1 октября — дата выбрана в связи с распространённым форматом 101-клавишных клавиатур. Google Japan уже несколько лет приурочивает к этому дню публикацию экспериментальных устройств ввода. В компании также заявили, что рассматривают версии с разной длиной ленты, скоростью движения и количеством поддерживаемых символов.