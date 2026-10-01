Micron обвинила китайскую YMTC в краже технологий 3D NAND через бывших сотрудников

Американский производитель памяти Micron подал новый иск против китайской Yangtze Memory Technologies (YMTC). Micron обвиняет конкурента в незаконном получении конфиденциальных технологий производства 3D NAND через бывших сотрудников компании. По версии Micron, полученные знания использовались не только при разработке китайской памяти, но и для создания патентного портфеля YMTC, который затем применялся против самой Micron в судебных спорах.

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Иск был подан 15 сентября в суде Бойсе, штат Айдахо. Micron утверждает, что YMTC целенаправленно переманивала инженеров, имевших доступ к конфиденциальной технической документации по производству NAND-памяти. Некоторые из них, по версии американской компании, после перехода в YMTC скрывали нового работодателя и при этом продолжали иметь действующие обязательства о неразглашении коммерческих секретов Micron.

Речь идет о технологиях высокоаспектного травления, формирования затворов, соединения уровней 3D NAND, создания вертикальных каналов памяти, очистки структур и схем ввода-вывода. Micron заявляет, что отдельные решения позднее появились в продуктах YMTC, начиная как минимум с 64-слойной 3D NAND, а затем использовались в следующих поколениях памяти.

Также Micron обнаружила, что некоторые бывшие сотрудники компании стали авторами изобретений, зарегистрированных уже на имя YMTC. Впоследствии китайский производитель использовал часть этих патентов в претензиях к Micron в США и других странах.

Американская компания считает, что некоторые спорные изобретения были созданы инженерами еще во время их работы в Micron либо основывались на ее конфиденциальных разработках. Поэтому Micron требует признать ее владельцем ряда американских патентов YMTC и передать ей соответствующие права.

Патентный конфликт между двумя производителями памяти продолжается с 2023 года. Первой масштабное наступление начала YMTC, обвинив Micron в нарушении восьми американских патентов. Впоследствии разбирательства распространились на суды в Калифорнии, Техасе, Китае, Великобритании и Германии, а также на Единый патентный суд ЕС.

В сентябре 2026 года Micron столкнулась с серьезным решением в Германии. Суд первой инстанции в Мюнхене постановил, что американская компания нарушила права YMTC на две немецкие полезные модели, связанные с конструкцией 3D NAND, и запретил продажу соответствующей продукции в Германии. Micron обжаловала решение и оспаривает действительность прав, на которых оно основано.

Связанные с этим немецким спором семейства интеллектуальной собственности также пересекаются с историей бывшего инженера Micron Вэньси Чжоу. Родственные американские патенты YMTC используются против Micron в отдельном разбирательстве в Техасе.

Если Micron сможет доказать в суде, что спорные патенты YMTC основаны на ее разработках и должны принадлежать американской компании, это потенциально может повлиять на патентные претензии китайского производителя в других юрисдикциях. Однако сам по себе переход инженеров между компаниями и разработка схожих технологий не доказывают незаконное использование коммерческих секретов — это должна установить судебная процедура.

изобретений, но и происхождение технологий, лежащих в основе части патентного портфеля YMTC. Пока все обвинения в незаконном получении коммерческих секретов являются позицией Micron и должны быть доказаны в суде.