Micron обвинила китайскую YMTC в краже технологий 3D NAND через бывших сотрудников
Micron требует передать ей часть патентов китайской YMTC
Американский производитель памяти Micron подал новый иск против китайской Yangtze Memory Technologies (YMTC). Micron обвиняет конкурента в незаконном получении конфиденциальных технологий производства 3D NAND через бывших сотрудников компании. По версии Micron, полученные знания использовались не только при разработке китайской памяти, но и для создания патентного портфеля YMTC, который затем применялся против самой Micron в судебных спорах.
Иск был подан 15 сентября в суде Бойсе, штат Айдахо. Micron утверждает, что YMTC целенаправленно переманивала инженеров, имевших доступ к конфиденциальной технической документации по производству NAND-памяти. Некоторые из них, по версии американской компании, после перехода в YMTC скрывали нового работодателя и при этом продолжали иметь действующие обязательства о неразглашении коммерческих секретов Micron.
Речь идет о технологиях высокоаспектного травления, формирования затворов, соединения уровней 3D NAND, создания вертикальных каналов памяти, очистки структур и схем ввода-вывода. Micron заявляет, что отдельные решения позднее появились в продуктах YMTC, начиная как минимум с 64-слойной 3D NAND, а затем использовались в следующих поколениях памяти.
Также Micron обнаружила, что некоторые бывшие сотрудники компании стали авторами изобретений, зарегистрированных уже на имя YMTC. Впоследствии китайский производитель использовал часть этих патентов в претензиях к Micron в США и других странах.
Американская компания считает, что некоторые спорные изобретения были созданы инженерами еще во время их работы в Micron либо основывались на ее конфиденциальных разработках. Поэтому Micron требует признать ее владельцем ряда американских патентов YMTC и передать ей соответствующие права.
Патентный конфликт между двумя производителями памяти продолжается с 2023 года. Первой масштабное наступление начала YMTC, обвинив Micron в нарушении восьми американских патентов. Впоследствии разбирательства распространились на суды в Калифорнии, Техасе, Китае, Великобритании и Германии, а также на Единый патентный суд ЕС.
В сентябре 2026 года Micron столкнулась с серьезным решением в Германии. Суд первой инстанции в Мюнхене постановил, что американская компания нарушила права YMTC на две немецкие полезные модели, связанные с конструкцией 3D NAND, и запретил продажу соответствующей продукции в Германии. Micron обжаловала решение и оспаривает действительность прав, на которых оно основано.
Связанные с этим немецким спором семейства интеллектуальной собственности также пересекаются с историей бывшего инженера Micron Вэньси Чжоу. Родственные американские патенты YMTC используются против Micron в отдельном разбирательстве в Техасе.
Если Micron сможет доказать в суде, что спорные патенты YMTC основаны на ее разработках и должны принадлежать американской компании, это потенциально может повлиять на патентные претензии китайского производителя в других юрисдикциях. Однако сам по себе переход инженеров между компаниями и разработка схожих технологий не доказывают незаконное использование коммерческих секретов — это должна установить судебная процедура.
изобретений, но и происхождение технологий, лежащих в основе части патентного портфеля YMTC. Пока все обвинения в незаконном получении коммерческих секретов являются позицией Micron и должны быть доказаны в суде.
Комментарии