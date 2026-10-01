Выбрать новостройку стало проще: «Циан» запустил ИИ-сравнение жилых комплексов

С таблицей ключевых параметров и выводами от нейросети

«Циан» запустил сервис для сравнения жилых комплексов. Пользователи могут одновременно сопоставить до 10 объектов по 15 параметрам, после чего нейросеть формирует краткие выводы по каждому ЖК. Сервис доступен на сайте и в мобильном приложении.

По данным исследования «Циана», 96% потенциальных покупателей новостроек считают сравнение жилых комплексов необходимым этапом выбора. Почти 80% сначала изучают доступные варианты, а затем сопоставляют наиболее подходящие. Более 61% опрошенных обычно выбирают между тремя-четырьмя ЖК. В исследовании участвовали более 1175 покупателей первичной недвижимости в России.

В таблице учитываются стоимость и ее динамика, темпы продаж, площадь квартир, сроки сдачи, данные о застройщике, инфраструктура, транспортная доступность, характеристики жилья, акции и скидки.

После таблицы ИИ анализирует описания комплексов и выделяет основные различия между ними. В частности, система обращает внимание на расположение, благоустройство территории, вид из окон и другие особенности объектов.

Добавить ЖК в сравнение можно через специальную кнопку в выдаче или карточке объекта. Результаты сохраняются в «Избранном» в мобильной версии и приложении, а на компьютере доступны в разделе «Сравнение».