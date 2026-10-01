На доработку Ил-114 выделят более 4 млрд рублей

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы указано, что «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК, входит в Ростех) получит за этот период 4,09 млрд рублей на доработку самолёта Ил-114. В материалах отмечается, что в 2027 году на эти цели направят 2,5 млрд рублей, в 2028 году — 799 млн рублей и в 2029 году — тоже 799 млн рублей.

Кроме того, проект бюджета предусматривает субсидии на уплату процентов по кредитам производителям самолета МС-21: почти 6 млрд рублей за три года. Ещё 2,2 млрд рублей за этот период выделят «Объединённой двигателестроительной корпорации» на разработку двигателя ТВ7-117. Одна из модификаций этого авиадвигателя устанавливается на модернизированный Ил-114-300, другая версия создаётся для перспективного регионального самолёта «Ладога» на 44 пассажира.

Напомним, региональный пассажирский турбовинтовой самолёт Ил-114-300 вместимостью до 68 человек предназначен для эксплуатации на местных воздушных линиях. Он должен заменить на внутренних авиарейсах устаревшие Ан-24, а также зарубежные самолёты аналогичного класса.