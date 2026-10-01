Европа изучит возможность строительства второго стартового комплекса в рамках программы по развитию собственного доступа в космос

Новая площадка во Французской Гвиане может принимать ракеты Miura 5 и ещё не летавшую Miura 9

Испанская PLD Space и французское космическое агентство CNES изучат возможность строительства второй стартовой площадки компании на космодроме Куру во Французской Гвиане. Стороны оценят, возможно ли разместить новый комплекс на территории бывшей площадки для французских ракет Diamant, которую CNES сейчас переоборудует для совместного использования несколькими частными операторами.

Новая площадка рассчитана на две ракеты PLD Space — Miura 5 и более крупную Miura 9. Обе входят в контракт компании с Европейским космическим агентством (ESA) в рамках European Launcher Challenge — программы, призванной увеличить число европейских коммерческих ракет и снизить зависимость Европы от зарубежных средств выведения. Контракт на €158,9 млн был заключён в августе и в основном финансируется Испанией при участии Германии.

PLD Space уже строит собственный стартовый комплекс в Куру. В июне 2025 года компания стала первым частным оператором, заключившим с CNES контракт на строительство собственной площадки на космодроме. Именно оттуда должен состояться первый запуск Miura 5, который PLD Space планирует провести в 2026 году.

До сих пор компания выполнила только один запуск — суборбитальной Miura 1 в октябре 2023 года. Так, второй комплекс пока что существует лишь на стадии совместного исследования, но его создание должно дать PLD Space дополнительную инфраструктуру для будущих запусков Miura 5 и Miura 9 из Куру.