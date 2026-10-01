«Байкал Электроникс» готовит Baikal-AI-E1 — российский аналог Nvidia Jetson Orin. GPGPU из этой системы уже работает

Но пока только на ПЛИС

«Байкал Электроникс» продемонстрировала на выставке «Микроэлектроника 2026» рабочий прототип собственного GPGPU-ядра для параллельных вычислений и задач искусственного интеллекта. Во время демонстрации система в реальном времени выполняла задачу распознавания людей.

Изображение сгенерировано Gemini Источник изображения: Gemini

В отличие от обычного GPU, ориентированного на обработку и вывод графики, GPGPU предназначен прежде всего для вычислений. Графические процессоры получили широкое распространение в ИИ именно благодаря способности параллельно выполнять большое количество однотипных математических операций.

Пока GPGPU-ядро работает на ПЛИС — программируемой логической интегральной схеме. Такой подход позволяет разработчикам проверить архитектуру, программный стек и взаимодействие отдельных блоков до выпуска полноценного кремниевого кристалла. На этом этапе исправление ошибок обходится значительно дешевле и быстрее, чем после изготовления серийного чипа.

Несмотря на статус прототипа, разработка уже включает не только вычислительные блоки. В системе реализованы кэш второго уровня, управляющий процессор на открытой архитектуре RISC-V и собственный программный стек — от компилятора до среды выполнения. На прототипе также запускались существующие модели компьютерного зрения.

Разработчики заявляют о совместимости с программами, написанными для CUDA — программной платформы Nvidia, широко используемой для GPU-вычислений и искусственного интеллекта. Это должно упростить перенос уже существующих нейросетевых приложений на российский ускоритель без существенной переработки исходного кода.

Следующим этапом станет перенос разработанной архитектуры с ПЛИС на физический кремниевый кристалл. Только после этого можно будет оценить реальные характеристики будущего процессора: производительность, энергопотребление, площадь ядра и пригодность к серийному производству.

Первым процессором на основе этой разработки должен стать Baikal-AI-E1. «Байкал Электроникс» позиционирует его как функциональный аналог платформы Nvidia Jetson Orin.

Предполагаемые области применения Baikal-AI-E1 — беспилотные системы, робототехника, промышленное компьютерное зрение, автоматический контроль качества и интеллектуальные камеры. Локальная обработка позволяет сократить задержки и сохранить работу ИИ-системы даже при отсутствии постоянного подключения к интернету.