Google TV, YaOS с «Алисой», 4K и QLED: Vitek представил линейку телевизоров

Российский бренд Vitek расширил ассортимент бытовой техники и объявил о начале продаж телевизоров с диагоналями от 24 до 65 дюймов. В линейку вошли модели на Google TV и YaOS с «Алисой», а также базовые устройства.

Для крупных экранов доступны версии с разрешением 4K UHD, отдельные модели получили QLED-матрицы. Телевизоры поддерживают HDR, а в старших конфигурациях предусмотрены Dolby Vision и MEMC для улучшения качества изображения при просмотре динамичных сцен.

Модели на Google TV объединяют приложения и онлайн-контент в едином интерфейсе и поддерживают голосовые команды через Google Assistant. Телевизоры на YaOS рассчитаны на использование сервисов Яндекса, включая «Кинопоиск» и «Яндекс Музыку». С помощью «Алисы» можно искать фильмы и сериалы, управлять телевизором и подключенными устройствами умного дома.

В линейке представлены компактные варианты с диагоналями 24, 32, 40 и 43 дюйма, а также модели на 50, 55 и 65 дюймов. Базовые телевизоры ориентированы на просмотр эфирных каналов и подключение внешних устройств.

Как рассказали в компании, в ближайшее время телевизоры Vitek появятся на маркетплейсах и в розничных сетях партнеров бренда.