Пересаженное сердце «сбрасывает» возраст донора и принимает биологический возраст нового хозяина — открытие меняет правила распределения органов

Группа исследователей из Гарвардской медицинской школы опубликовала результаты эксперимента, который ставит под вопрос один из ключевых критериев отбора донорских сердец — возраст. На мышиной модели гетеротопической трансплантации, а затем и на клинических данных пациентов учёные показали: пересаженное сердце быстро перенимает биологический возраст нового хозяина, независимо от того, сколько лет было донору.

В «мышином эксперименте» выполнили серию гетерохронных пересадок — трансплантация, при которой донор и реципиент принадлежат к разным возрастным группам. Молодых (3 месяца), средневозрастных (1 год) и старых (1,5–1,67 года) мышей линии C57Bl/6 пересаживали друг другу, исключив иммунное отторжение за счёт генетической идентичности. Через 4–6 месяцев оценивали биологический возраст сердец по трём эпигенетическим часам, анализирующим паттерны метилирования ДНК — химические метки, накопление которых коррелирует со старением.

Результат оказался примечательным. Молодые сердца, пересаженные старым реципиентам, демонстрировали ускоренное старение: эпигенетические часы показывали возраст, значительно превышающий возраст донора. Старые сердца, попавшие в молодой организм, напротив, омолаживались, и их предсказанный биологический возраст снижался. Эффект затрагивал только пересаженный орган — собственные ткани реципиента (сердце, печень, кровь) не меняли свой биологический возраст в ответ на появление возраст-несоответствующего трансплантата.

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Анализ транскриптома — полного набора работающих генов — подтвердил картину и указал на конкретные механизмы. В молодых сердцах, попавших в старый организм, активировались провоспалительные пути, тогда как в старых сердцах у молодых реципиентов воспаление подавлялось. Наиболее выраженные изменения зафиксированы в митохондриальных процессах: активность падала при ускоренном старении трансплантата и восстанавливалась при омоложении.

Перенос результатов на человека провели на архивных образцах эндомиокардиальных биопсий 11 пациентов с возрастным разрывом между донором и реципиентом от -24 до +50 лет. Эпигенетические часы дали ту же картину: биологический возраст пересаженного сердца коррелировал с возрастом реципиента, а не донора. Хотя выборка невелика и особенности неидеальны для данного экспериментального процесса присоединения тканей, направление эффекта совпало с «мышиной моделью».

Клиническую значимость проверили на сотнях пациентов через год после пересадки — по данным ЭКГ, эхокардиографии и кардиопульмональных стресс-тестов. Функциональная ёмкость лёгких и максимальное потребление кислорода — показатели, которые в норме снижаются с возрастом, — значимо зависели от возраста реципиента и не зависели от возраста донора. Иными словами, физическая работоспособность человека с пересаженным сердцем через год определяется тем, сколько лет хозяину, а не тем, сколько лет было органу.

Авторы предлагают рассматривать системную среду организма как ведущий фактор, задающий биологический возраст ткани: старая среда ускоряет накопление молекулярных повреждений, молодая — разбавляет и замедляет его. Из этого следует практический вывод: при дефиците донорских органов распределение может быть оптимизировано в пользу передачи более старых сердец молодым реципиентам — омоложение в молодом теле потенциально компенсирует исходный возраст донора.

Пока что открытыми остаются вопросы о долговременных последствиях — хронической васкулопатии трансплантата и смертности за пределами года, — которые, вероятно, определяются не только молекулярным возрастом, но и структурными повреждениями, накопленными до пересадки.