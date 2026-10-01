Вместо Opera и Chrome — «Яндекс Браузер». Россияне активно переходят с иностранных браузеров на отечественный

Аудитория сервисов «Яндекса» и количество загрузок «Яндекс Браузера» в России заметно выросли на фоне перехода банков и других крупных организаций на российские сертификаты безопасности. По данным Digital Budget, в начале августа 2026 года «Яндекс Браузер» занял первое место по количеству скачиваний в российском сегменте Google Play. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Месячная активная аудитория приложения «Яндекс — с Алисой AI» в августе увеличилась на 31% по сравнению с августом 2025 года и на 12% относительно июня. Число загрузок приложения за год выросло на 2,4%, а отдельного «Яндекс Браузера» — на 5%.

На этом фоне иностранные браузеры, напротив, теряли пользователей. Аудитория Google Chrome сократилась примерно на 3%, а Opera — на 19%. Аналитики связывают часть изменений с перестройкой инфраструктуры сертификатов безопасности в российском сегменте интернета.

Летом 2026 года японский центр сертификации GlobalSign начал отзывать SSL/TLS-сертификаты ряда российских ресурсов. Одновременно банки и крупные компании стали активнее переходить на сертификаты Национального удостоверяющего центра Минцифры и отечественные криптографические алгоритмы ГОСТ TLS.

Из-за этих изменений некоторые сайты могут работать некорректно в Chrome, Safari, Edge и других зарубежных браузерах без дополнительной настройки операционной системы. «Яндекс Браузер» поддерживает необходимую российскую инфраструктуру, поэтому пользователю не требуется самостоятельно устанавливать сертификаты или менять системные настройки.

Особенно заметна эта проблема для владельцев устройств Apple. По данным источника «Коммерсанта», доля iOS и macOS среди пользователей банковских сервисов достигает 34%. При возникновении проблем с защищенным соединением владельцы таких устройств чаще переходят на банковские приложения или используют другое устройство, чем самостоятельно устанавливают альтернативный браузер и настраивают сертификаты.

«Яндекс» сообщает, что его браузер используется более чем на 95 млн активных устройств. В компании связывают рост аудитории не только с поддержкой отечественных сертификатов, но и с развитием ИИ-функций, производительностью и безопасностью.

Изменения в российской инфраструктуре сертификатов продолжатся и в 2027 году. С 1 марта Минцифры планирует ввести десять типов сертификатов безопасности для российских интернет-ресурсов с классификацией по задачам и используемым алгоритмам. Параллельно «КриптоПро» разрабатывает собственный браузер с нативной поддержкой TLS-соединений на российских криптографических алгоритмах.