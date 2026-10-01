Blue Origin планирует запускать New Glenn 50 раз в год и вернуть ракету на старт до конца 2026 года

Компания запросила увеличение частоты запусков с 12 до 50 в год, всё ещё восстанавливая разрушенную взрывом стартовую площадку

Blue Origin планирует увеличить максимально допустимую частоту запусков ракеты New Glenn с 12 до 50 в год. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) 29 сентября опубликовало проект экологической оценки этого предложения. Документ предусматривает до 50 запусков New Glenn с комплекса LC-36 с мыса Канаверал и до 50 посадок первых ступеней на плавучую платформу в Атлантическом океане ежегодно.

Одновременно проект разрешает проводить до 100 статических огневых испытаний в год — по одному прожигу каждой ступени для каждого запуска. Документ также предусматривает возможность восстановления головных обтекателей. Blue Origin пока не пыталась возвращать обтекатели ни в одном из трёх состоявшихся запусков New Glenn: после отделения половины обтекателя должны стабилизироваться с помощью двигателей малой тяги, раскрыть парашюты и приводниться в океане, после чего их подберут суда.

Источник изображения: Blue Origin

План масштабного увеличения запусков появился на фоне серьёзной аварии в конце мая. Перед четвёртым запуском New Glenn взрыв уничтожил ракету и нанёс значительный ущерб стартовой площадке. Глава Blue Origin Дэйв Лимп после аварии поставил цель восстановить комплекс и вернуть New Glenn к полётам до конца года. 29 сентября он заявил, что этот график сохраняется: около 1000 сотрудников работают на площадке посменно круглосуточно.

При этом производственные мощности Blue Origin уже рассчитываются на значительно более высокий темп работы. Лимп сообщил, что первая из строящихся фабрик рассчитана на выпуск до 150 вторых ступеней в год. Вторая ступень New Glenn одноразовая и требуется для каждого запуска, тогда как первая ступень рассчитана как минимум на 25 полётов. Компания также строит инфраструктуру, которая должна позволить запускать ракеты с сопоставимой частотой.

Публичные слушания по проекту FAA пройдут 22 октября. Если предложение будет одобрено, то заявленная частота запусков New Glenn вырастет более чем в 4 раза относительно нынешнего лимита — с 12 до 50 в год.

Одновременно Blue Origin впервые за более чем 25 лет существования решила привлечь внешнее финансирование. До сих пор компанию финансировал её основатель Джефф Безос. По словам Лимпа, текущий раунд ещё не закрыт, но уже переподписан инвесторами, сумму и оценку компании он не раскрыл. Ранее сообщалось о планах привлечь $10 млрд, из которых $2 млрд должен предоставить Безос, а остальные средства — внешние инвесторы.

Лимп связал решение о привлечении капитала с тем, что New Glenn уже прошла несколько ключевых этапов испытаний, включая успешную посадку и повторное использование первой ступени. Дополнительными факторами он назвал планы Blue Origin по созданию широкополосной спутниковой группировки TeraWave и орбитальной группировки дата-центров Project Sunrise.