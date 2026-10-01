Starcloud отправит ИИ-модуль на лунную орбиту на борту космического аппарата Firefly Aerospace

Компания Starcloud отправит вычислительный модуль для вычислений искусственного интеллекта на лунную орбиту на борту космического аппарата Firefly Aerospace. Модуль SC-1L разместят на орбитальном аппарате Elytra, который должен отправиться к Луне в составе миссии с посадочным модулем Blue Ghost не ранее 2028 года. Для Starcloud это следующий этап после демонстрации ИИ-вычислений на низкой околоземной орбите.

Elytra доставит Blue Ghost в регион, известный как купола Груитхёйзена (Gruithuisen Domes), после чего останется на орбите и будет использоваться как ретранслятор данных для посадочного аппарата. Когда основная миссия Blue Ghost завершится, начнётся эксперимент Starcloud: SC-1L будет получать данные от бортовой системы компьютерного зрения Solux, обрабатывать их с помощью высокопроизводительных вычислений непосредственно в космосе и передавать результаты на Землю.

Источник изображения: Firefly Aerospace

Solux предназначена для автономной навигации и отслеживания объектов в космосе, где недоступна глобальная спутниковая навигация. Firefly рассчитывает, что Elytra сможет работать на лунной орбите как минимум 5 лет. Помимо эксперимента Starcloud, аппарат будет использовать телескопы высокого разрешения и сервис Ocula для картографирования поверхности Луны, поиска минералов и разведки. Для обработки данных Ocula Firefly ранее договорилась с Nvidia об использовании модуля Jetson.

Starcloud уже проводила похожий эксперимент на околоземной орбите. В прошлом году её спутник Starcloud-1 получил графический процессор Nvidia H100 и на его борту успешно обучили небольшую языковую модель NanoGPT.

Теперь Starcloud хочет проверить ту же концепцию значительно дальше от Земли. Компания рассматривает космос как место для размещения будущих вычислительных мощностей и в августе сообщила о привлечении $250 млн на создание группировки спутников-дата-центров на низкой околоземной орбите. Starcloud также подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на развёртывание до 88 000 спутников, которые предполагается использовать как орбитальные дата-центры.

При этом SC-1L является именно технологической демонстрацией, а не полноценным лунным дата-центром. Его задача — проверить возможность высокопроизводительной обработки данных на лунной орбите и передачу результатов на Землю, после чего Starcloud рассчитывает использовать полученный опыт для более масштабных космических вычислительных систем.