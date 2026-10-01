Starcloud отправит ИИ-модуль на лунную орбиту на борту космического аппарата Firefly Aerospace
Модуль SC-1L будет обрабатывать данные на орбите Луны, запуск запланирован не ранее 2028 года
Компания Starcloud отправит вычислительный модуль для вычислений искусственного интеллекта на лунную орбиту на борту космического аппарата Firefly Aerospace. Модуль SC-1L разместят на орбитальном аппарате Elytra, который должен отправиться к Луне в составе миссии с посадочным модулем Blue Ghost не ранее 2028 года. Для Starcloud это следующий этап после демонстрации ИИ-вычислений на низкой околоземной орбите.
Elytra доставит Blue Ghost в регион, известный как купола Груитхёйзена (Gruithuisen Domes), после чего останется на орбите и будет использоваться как ретранслятор данных для посадочного аппарата. Когда основная миссия Blue Ghost завершится, начнётся эксперимент Starcloud: SC-1L будет получать данные от бортовой системы компьютерного зрения Solux, обрабатывать их с помощью высокопроизводительных вычислений непосредственно в космосе и передавать результаты на Землю.
Solux предназначена для автономной навигации и отслеживания объектов в космосе, где недоступна глобальная спутниковая навигация. Firefly рассчитывает, что Elytra сможет работать на лунной орбите как минимум 5 лет. Помимо эксперимента Starcloud, аппарат будет использовать телескопы высокого разрешения и сервис Ocula для картографирования поверхности Луны, поиска минералов и разведки. Для обработки данных Ocula Firefly ранее договорилась с Nvidia об использовании модуля Jetson.
Starcloud уже проводила похожий эксперимент на околоземной орбите. В прошлом году её спутник Starcloud-1 получил графический процессор Nvidia H100 и на его борту успешно обучили небольшую языковую модель NanoGPT.
Теперь Starcloud хочет проверить ту же концепцию значительно дальше от Земли. Компания рассматривает космос как место для размещения будущих вычислительных мощностей и в августе сообщила о привлечении $250 млн на создание группировки спутников-дата-центров на низкой околоземной орбите. Starcloud также подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявку на развёртывание до 88 000 спутников, которые предполагается использовать как орбитальные дата-центры.
При этом SC-1L является именно технологической демонстрацией, а не полноценным лунным дата-центром. Его задача — проверить возможность высокопроизводительной обработки данных на лунной орбите и передачу результатов на Землю, после чего Starcloud рассчитывает использовать полученный опыт для более масштабных космических вычислительных систем.
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