В бюджет РФ на ближайшие годы заложили почти 60 млрд рублей на исследование Луны

В пояснительной записке к проекту федерального бюджета РФ на 2027-2029 годы заявлены средства на создание космических комплексов для исследования Луны. Так, в 2027 году планируется выделить из бюджета около 14,16 млрд рублей. В 2028 году на эту задачу собираются направить уже около 20 млрд рублей, а в 2029 году — свыше 22,24 млрд рублей.

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При этом на обеспечение запусков космических аппаратов по исследованию Луны для выполнения программ научных исследований за 2027-2029 гг. собираются выделить более 10,612 млрд рублей, говорится в материалах к проекту бюджета.

Ранее мы писали о запуске «Луны-26», который запланирован на сентябрь 2027 года с резервной датой в октябре. Затем, уже в 2029-2030 гг., к спутнику Земли отправятся сразу два аппарата «Луна-27», один из которых совершит посадку на Южном полюсе, а второй — на Северном.

Также в бюджете РФ на 2027 год заложили почти 60 млрд рублей на тяжёлую ракету для космодрома Восточный и Российскую орбитальную станцию.