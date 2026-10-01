Европейское космическое агентство и Mistral договорились вместе развивать ИИ

Европейское космическое агентство (ESA) и французская компания Mistral AI договорились изучить совместное применение искусственного интеллекта в космической отрасли. Организации подписали соглашение о намерениях, которое создаёт основу для дальнейшего сотрудничества и изучения возможностей интеграции моделей Mistral в научную и операционную деятельность ESA.

Стороны намерены исследовать, как технологии Mistral можно объединить с данными и существующими процессами космического агентства. В ESA отмечают, что искусственный интеллект уже используется в отдельных научных и операционных проектах и постепенно становится важной технологией для будущих космических программ. Новое соглашение должно определить дополнительные направления его применения.

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Генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер заявил, что сотрудничество с Mistral должно помочь Европе развивать собственные технологические возможности и устойчивость в области ИИ. По его словам, стороны хотят создавать безопасные и надёжные решения для космического сектора и европейского общества.

Сооснователь и генеральный директор Mistral Артур Менш, в свою очередь, заявил, что компания рассчитывает объединить свои ИИ-модели с промышленной инженерной экспертизой и использовать данные ESA для создания сервисов для космической отрасли. При этом Mistral отдельно подчеркнула требования к безопасности, контролю и технологическому суверенитету.

Финансовые и технические условия будущих проектов стороны не раскрывают.