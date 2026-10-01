SpaceX заказала у британской Filtronic оборудование для Starlink на $68 млн

Это крупнейший разовый заказ в истории британской компании — поставки усилителей для Starlink начнутся в 2028 году

Британская компания Filtronic получила от SpaceX крупнейший разовый заказ за всю свою историю — контракт на $68,1 млн на поставку компонентов для спутниковой сети Starlink. Компания называет SpaceX давним заказчиком, а новый контракт связывает с дальнейшим расширением высокоскоростного спутникового интернет-сервиса.

По заказу SpaceX Filtronic поставит усилители мощности Cerus E-Band с нитридом галлия (GaN) — твердотельные усилители мощности (SSPA), предназначенные для высокочастотных систем связи. В компании отмечают, что контракт подчёркивает растущую роль GaN-технологии в высокопроизводительных спутниковых системах связи и её собственные позиции в этом направлении.

Источник изображения: SpaceX

Первые серийные устройства начнут отгружать в течение 2028 финансового года, поставки продолжатся до начала 2029 года. Для Filtronic контракт также означает более высокую загрузку производства и заранее обеспеченный объём заказов на ближайшие годы.

Компания сообщает, что получила первый заказ SpaceX на E-Band GaN SSPA около года назад. После этого Filtronic продолжила наращивать производственные мощности, а новый контракт рассматривает как подтверждение правильности выбранной стратегии.

В Filtronic также подчёркивают значение сделки для британской космической отрасли: разработанная в Великобритании технология будет использоваться в одной из крупнейших спутниковых коммуникационных систем мира.