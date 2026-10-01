У Hayabusa2 отказал последний ионный двигатель

JAXA попытается восстановить его с помощью деталей трёх вышедших из строя двигателей — аппарат должен достичь астероида 1998 KY26 в 2031 году

У японского межпланетного аппарата Hayabusa2 отказал единственный ионный двигатель, который оставался работоспособным после основной миссии у астероида Рюгу. Об этом 1 октября сообщило японское агентство Jiji Press со ссылкой на данные Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Аппарат находится в расширенной миссии и должен продолжить полёт к астероиду 1998 KY26, которого планируется достичь в 2031 году.

JAXA намерено попробовать восстановить двигатель, используя работоспособные части двух других ионных двигателей Hayabusa2. Подобный способ уже применялся на первом аппарате Hayabusa: инженеры объединяли исправные компоненты нескольких неисправных двигателей, чтобы сохранить возможность дальнейшего разгона и коррекции траектории. JAXA планирует попытаться вновь запустить отказавший двигатель уже во второй половине октября.

Источник изображения: JAXA

У Hayabusa2 четыре ионных двигателя — A, B, C и D. Двигатели A, C и D за время полёта существенно деградировали, поэтому для расширенной миссии JAXA в использовало двигатель B, который специально берегла во время перелёта к Рюгу и возвращения к Земле. В середине августа отказал и он, после чего специалисты безуспешно пытались восстановить его работу.

Hayabusa2 стартовала в декабре 2014 года и уже почти на 12 лет превысила первоначальный расчётный срок службы. За это время различные системы и компоненты аппарата получили повреждения и подверглись значительному износу. Поэтому даже успешное восстановление ионного двигателя не гарантирует, что аппарат сможет выполнить всю программу расширенной миссии.

Главная цель следующего этапа — астероид 1998 KY26 диаметром около 30 метров. Hayabusa2 должна провести его исследование в 2031 году, однако теперь JAXA не уверено, что аппарат сможет сохранить необходимую траекторию и достичь цели. Это будет зависеть от состояния зонда и результата попытки вернуть в строй его ионную двигательную установку.