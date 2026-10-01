Студия Naughty Dog работает над новой частью Uncharted. Ресурс MP1ST говорит, что игра выйдет после Intergalactic

Студия Naughty Dog, которая в составе Sony много лет создаёт одни из самых высокооценённых игр, согласно данным ресурса MP1ST, работает над новой частью серии Uncharted.

Если данные источника верны, новая игра выйдет после Intergalactic: The Heretic Prophet. Правда, даже у последней пока нет не то что даты выхода, а даже геймплейного трейлера. Так что ждать новую часть Uncharted точно ещё очень долго.

Подробностей о новой игре, само собой, практически нет. Разве что сообщается, что герой предыдущих четырёх частей (Нейтан Дрейк) в новой игре точно будет, но неясно, в каком виде. Учитывая концовку четвёртой части серии, вполне возможно, что он либо будет только одним из играбельных персонажей, либо вообще появится в игре лишь в качестве камео, а главным героем может быть, к примеру, его дочь.

Гадать о сроках выхода проекта особого смысла нет. Вполне вероятно, до запуска ещё минимум 3-5 лет. Авторы также говорят, что после новой части Uncharted студия выпустит The Last of Us Part III.

Сама студия недавно отмечала, что работает над парой проектов во вселенной The Last of Us, которые должны расширить лор. Учитывая формулировку и информацию об Uncharted, можно предположить, что до выхода The Last of Us Part III нас ждёт ещё как минимум один проект в этой вселенной.