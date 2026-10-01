За размещение запрещенного VPN на российском сервере могут ограничить доступ к хостингу на год

Минцифры предложило ужесточить правила работы российских хостинг-провайдеров в рамках третьего пакета мер по борьбе с кибермошенничеством — «Антифрод 3.0». Как сообщает РБК, инициативы предусматривают усиленную идентификацию клиентов и ограничения для тех, кто использует российскую хостинговую инфраструктуру для размещения сервисов, обеспечивающих доступ к запрещенным VPN.

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Хостинг-провайдеров планируется обязать проверять сведения о клиентах и контролировать соблюдение установленных требований при использовании их инфраструктуры. Отдельное положение касается размещения VPN и других средств, позволяющих получать доступ к информационным ресурсам, ограниченным на территории России.

При выявлении нарушения сведения о пользователе предлагается вносить в специальный реестр. После этого российским хостинг-провайдерам будет запрещено предоставлять ему вычислительные мощности в течение одного года.

Таким образом, инициатива касается не обычного использования VPN на смартфоне или компьютере, а размещения соответствующих сервисов на инфраструктуре российских хостинг-провайдеров с нарушением установленных требований.

Новые требования входят в более широкий пакет «Антифрод 3.0», который включает несколько десятков инициатив. Помимо мер в отношении хостинга, Минцифры предлагает изменить правила продажи SIM-карт, расширить основания для блокировки телефонных номеров и внести другие изменения в регулирование телекоммуникационной и интернет-инфраструктуры.