«Идеальная» складка оказалась слишком сложной: уровень брака при производстве iPhone Duo достигает 40%

Apple испытывает сложности с массовым производством своего первого складного смартфона iPhone Duo, продажи которого должны начаться 23 октября. Как сообщает китайское издание Jiemian News со ссылкой на источники в цепочке поставок, выход годных устройств на сборочных линиях Foxconn сейчас лишь немного превышает 60%.

Производство пока идет небольшими партиями. По словам источников, при сохранении нынешних требований качества Apple достижение стабильного уровня выхода годной продукции для массового выпуска может занять от шести месяцев до года. Поставщики ожидают решения компании о том, готова ли она смягчить некоторые критерии приемки ради более быстрого увеличения объемов производства.

Проблема связана не с отдельным дефектом, а с необходимостью отладки практически всей производственной системы. iPhone Duo станет первым массовым складным устройством Apple, поэтому Foxconn приходится одновременно настраивать оборудование, технологические процессы и параметры сборки нового типа смартфона.

Сложности возникли и на предыдущих этапах производства. Samsung Display, поставляющая складные OLED-панели, ранее сталкивалась с низким выходом годных экранов и задержками. Также дорабатывалась конструкция шарнира. По данным источников, Apple даже рассматривала использование жидкого металла в некоторых его компонентах, но перед началом массового производства от этого решения пришлось отказаться.

Особое внимание Apple уделяет складке на внутреннем дисплее. Компания стремится сделать ее менее заметной, чем у большинства существующих складных смартфонов. Для этого используются ультратонкое стекло UTG с нанотекстурой, специальный клеевой слой, сложная опорная конструкция и шарнир более чем из 100 компонентов. Все элементы требуют высокой точности сборки: отклонения могут привести к более заметной складке, провисанию дисплея или изменению усилия при раскрытии.

При этом корпус iPhone Duo должен получиться очень тонким — около 5,2 мм в раскрытом состоянии. Шарнир занимает центральную часть корпуса, поэтому аккумуляторы, системную плату и систему охлаждения пришлось разместить по обе стороны от него. Для экономии пространства используются ультратонкие стальные корпуса аккумуляторов и уменьшенная испарительная камера.

Значительную часть компонентов поставляют китайские компании. По данным источников, Lens Technology разработала специальное UTG-стекло, Lingyi производит компоненты шарнира, опорные пластины дисплея и элементы охлаждения, а Zhuhai Guanyu поставляет аккумуляторные ячейки. Другие китайские поставщики участвуют в производстве испытательного оборудования и систем контроля охлаждения.

Производственные сложности могут объяснять и необычно большой промежуток между презентацией и началом продаж. iPhone Duo показали 10 сентября, предзаказы откроются 16 октября, а продажи стартуют 23 октября. Таким образом, между анонсом и выходом устройства пройдет 43 дня, в то время как для обычных флагманских iPhone последних лет этот период в среднем составлял около десяти дней.

По данным источников, Apple рассчитывает сформировать в 2026 году глобальные запасы примерно в 6–8 млн iPhone Duo. Розничным партнерам при этом ориентировочно планируется поставить более 5 млн устройств. Для сравнения, отдельные модели iPhone Pro и Pro Max обычно достигают 20–30 млн поставок за весь жизненный цикл.