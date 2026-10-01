«Почта Mail» заблокировала 5 млрд спам-писем за три месяца

Объем входящей корреспонденции в «Почте Mail» в третьем квартале 2026 года достиг 38 млрд писем, увеличившись на 12% год к году. При этом число сообщений со спамом и фишингом сократилось в 1,5 раза. За три месяца антиспам-системы заблокировали около 5 млрд нежелательных писем. Об этом сообщила пресс-служба Mail.

Снижение количества массовых рассылок связано с обновлением фильтров и ML-моделей. Одновременно злоумышленники стали чаще переходить к более адресным атакам. В начале учебного года мошенники активно распространяли письма от имени репетиторов, онлайн-курсов, кружков и секций. На такие схемы пришлось 10% заблокированных сообщений. Получателей заманивали скидками и бесплатными занятиями, после чего переводили на фишинговые страницы для кражи персональных и платежных данных.

Доля писем с предложениями розыгрышей и онлайн-казино выросла с 40% до 42% год к году. Еще 28% заблокированных сообщений были связаны с псевдоинвестициями. При этом распространение поддельных реферальных ссылок сократилось с 29% до 20%.

Количество жалоб пользователей на спам за год снизилось на 20%. В «Почте Mail» отмечают, что при получении подозрительных писем стоит проверять отправителя, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать посторонним персональные данные и коды подтверждения.