На тяжелую ракету для Восточного и Российскую орбитальную станцию заложили почти 60 млрд рублей в 2027 году

Правительство России планирует в 2027 году направить десятки миллиардов рублей на создание Российской орбитальной станции (РОС), развитие пилотируемой космонавтики и строительство ракетно-космической инфраструктуры на Восточном. Соответствующие суммы содержатся в материалах к проекту федерального бюджета, сообщает ТАСС.

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Непосредственно на создание и целевое использование Российской орбитальной станции в 2027 году планируется выделить около 38,6 млрд рублей. Совокупное бюджетное финансирование этого направления в 2027–2029 годах должно составить 136,72 млрд рублей.

РОС станет одним из ключевых проектов федеральной программы «Пилотируемая космонавтика». На всю программу в 2027 году предполагается направить 112,46 млрд рублей. В 2028-м финансирование запланировано на уровне 107,88 млрд рублей, а в 2029-м — 119,54 млрд рублей.

Отдельные средства предусмотрены на создание наземной инфраструктуры будущей станции. В 2027 году непосредственно на наземную инфраструктуру космического комплекса РОС планируется выделить около 2,17 млрд рублей. Еще почти 2,36 млрд рублей предусмотрено на капитальное строительство необходимых объектов.

Крупное финансирование получит и космодром Восточный. На программу создания космического ракетного комплекса тяжелого класса, комплексов разгонных блоков и необходимой инфраструктуры в 2027 году в проекте бюджета предусмотрено 20,46 млрд рублей.

Таким образом, только непосредственно обозначенные расходы на создание РОС и тяжелого ракетного комплекса на Восточном в 2027 году составят около 59 млрд рублей, не считая других расходов федерального проекта «Пилотируемая космонавтика» и сопутствующей инфраструктуры.