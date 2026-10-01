7500 мАч, 45 Вт, большой экран 6,9 дюйма — всего $130. Poco X95 Pro вышел в продажу

Его можно использовать в качестве мобильного аккумулятора

Принадлежащий Xiaomi бренд Poco запустил продажи нового бюджетного смартфона C95 Pro. В Сингапуре устройство оценили в $130.

Poco C95 Pro оснащен 6,9-дюймовым дисплеем с разрешением 1600 × 720 пикселей, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью 825 нит. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Аппаратной основой стала SoC MediaTek Helio G91-Ultra. В зависимости от версии смартфон предлагает до 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Функция Memory Extension позволяет создать виртуальный раздел RAM во флеш-памяти. Устройство работает с HyperOS 3 на базе Android 16 из коробки.

Емкость батареи составила 7500 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 45 Вт и обратная проводная мощностью до 22,5 Вт. Poco обещает до 28 часов воспроизведения видео или 91 час музыки.

Основная камера — 50-мегапиксельная, фронтальная — 8-мегапиксельная. Поддерживается одновременная запись видео с передней и задней камер.

В оснащение также вошли стереодинамики, разъем 3,5 мм для наушников, NFC и Bluetooth 5.4. Корпус защищен от пыли и брызг в соответствии со степенью IP64.