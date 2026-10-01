Плюс 100 долларов. Samsung Galaxy S27 может оказаться дороже Galaxy S26

На столько прогнозируется повышение стоимости базовой версии, а топовые с большими объемами памяти могут подорожать еще больше

Samsung может заметно повысить цены на смартфоны серии Galaxy S27. Согласно данным южнокорейского ресурса Naver, базовые версии подорожают как минимум на 130 тыс. вон, что соответствует примерно $95. Модели с увеличенным объемом памяти могут получить еще более существенную прибавку к цене.

Если так, то в США базовый Galaxy S27 Ultra с 256 ГБ памяти теоретически может стартовать примерно с $1400 против $1300 у Galaxy S26 Ultra.

Наиболее заметным может оказаться рост цены топовой конфигурации. Galaxy S26 Ultra с 1 ТБ флеш-памяти вышел с ценой $1800, а его преемник, согласно предварительным оценкам, способен приблизиться к психологической отметке $2000.

Одной из причин возможного подорожания называют дефицит и рост стоимости полупроводниковых компонентов на фоне огромного спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта.

Еще один фактор — переход Samsung на более современную оперативную память LPDDR6. По слухам, ее получит как минимум одна из старших конфигураций Galaxy S27 Ultra. На первых этапах такая память будет дороже нынешней LPDDR5X.